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11月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北13日電

台北股市今天上漲583.25點，收43675.12點。11月電子期收2713點，上漲49.15點，正價差20.05點；11月金融期收3745.80點，上漲77.60點，正價差0.81點。

11月電子期以2713點作收，上漲49.15點，成交30口。

電子現貨以2692.95點作收，上漲31.84點；11月電子期貨與現貨相較，正價差20.05點。

11月金融期以3745.80點作收，上漲77.60點，成交75口。12月金融期以3758.40點作收，上漲84.60點，成交1口。

金融現貨以3744.99點作收，上漲79.01點；11月金融期貨與現貨相較，正價差0.81點。實際收盤價以期交所公告為準。

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