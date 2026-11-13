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黃仁勳去職台指期夜盤未見頹勢　法人：台股可望回穩

中央社／ 台北13日電
輝達執行長黃仁勳辭去總裁、執行長等職務，衝擊輝達股價一度重挫逾14%，終場跌勢收斂，收跌4.3%。路透
輝達執行長黃仁勳辭去總裁、執行長等職務，衝擊輝達股價一度重挫逾14%，終場跌勢收斂，收跌4.3%。路透

輝達執行長黃仁勳辭去總裁、執行長等職務，衝擊輝達股價一度重挫逾14%，終場跌勢收斂，收跌4.3%。美股主要指數全面收跌，費半指數下跌57.44點。法人表示，台股12日重挫1165.28點，台指期夜盤上漲548點，台股今天可望回穩。

黃仁勳因涉及婚外情且有國安疑慮，辭去輝達（NVIDIA）總裁、執行長等職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）任臨時執行長。黃仁勳去職消息一出，衝擊輝達股價摜破150美元關卡，下挫逾14%，隨著買盤湧入，輝達跌勢收斂，收在166.19美元，下跌7.54美元，跌幅4.3%。

美股主要指數全面收跌。道瓊工業指數下跌189.4點，跌幅0.36%；標普500指數下滑26.98點，跌幅0.35%；那斯達克指數下跌100.1點，跌幅0.39%；費城半導體指數下跌57.44點，跌幅0.54%。台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.9%。

國內外產業訊息方面，對於黃仁勳去職，法人認為，短期內不會改變AI晶片供需，首波衝擊主要落在市場信心與評價面，但2028年後恐牽動輝達新品節奏與產業競爭版圖。

電腦品牌廠華碩公布第3季每股盈餘新台幣29.1元，創單季新高。華碩表示，今年伺服器營收預期至少年增150%，2027年伺服器業務目標高雙位數成長。

鴻海董事長劉揚偉在法說會說，能見度比8月更佳，全面上修4大產品線展望，預期第4季營運可強勁季成長和年增，上修今年營運。2027年展望審慎樂觀，預期人工智慧AI機櫃可成長高雙位數百分比。

貨櫃三雄前3季財報出爐，受惠歐美訂艙需求延續至第3季傳統旺季，加上港口壅塞、航線繞行，量價雙增。長榮海運前3季賺逾3股本，陽明前3季每股盈餘7.37元，萬海前3季每股盈餘達14.61元。

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黃仁勳 法人 夜盤

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