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黃仁勳請辭震撼市場！台指期夜盤由紅翻黑急下殺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤43K攻防戰開打。聯合報系資料照
台指期夜盤43K攻防戰開打。聯合報系資料照

台指期夜盤雖以43,180點開高，但截至傍晚10點，台指期夜盤報42,721點、跌407點、跌幅0.9%，但黃仁勳宣布請辭後，最低一度翻黑達42,691點、最高則達43,532點，隨後持續於42,600點附近震盪，42K關卡攻防戰開打。

黃仁勳12日請辭輝達（NVIDIA）董事長、董事及執行長，並由財務長克瑞斯（Colette Kress）代理執行長。

事實上，台指期日盤呈現開高走低格局，受美股小那指期貨盤後走跌及亞股普遍下跌影響，開高後震盪走低，盤中回檔近千點，回測10日均線，終場下跌958點，以黑K棒作收。台新期貨表示，目前指數逼近月線關卡，加上經過一波反彈後，短線容易出現震盪整理，在尚未有效突破月線前，預期仍將在短期均線附近震盪。

籌碼面部分，三大法人買超51.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,509口至859口，其中外資淨空單減少4,698口至99,573口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,514口至11,102口。

法人分析，美國10月CPI走高，加深市場對利率維持高檔的疑慮，加上黃仁勳婚外情調查擴大，短線恐加劇AI族群情緒波動。不過，台積電也釋出AI需求呈拋物線式成長的強勁訊號，加上廣達、緯創看好明年營運前景，台股產業基本面依舊穩健。

考量地緣政治雜音、外資動向，以及台股反彈後即將面臨均線密集反壓區，預期大盤短線將呈高檔震盪格局。操作上不宜追高，可把握非基本面因素引發的情緒性拉回，分批逢低布局，優先鎖定科技龍頭股，並搭配防禦型及高股息類股，分散投資風險。

黃仁勳 台指期

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