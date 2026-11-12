全民權證─發行者專區／精材 兩檔動能強

精材（3374）受惠於12吋晶圓測試服務需求爆發及AI晶片外溢商機，基本面表現亮眼。最新公告10月合併營收9.89億元，年增38.9％，累計前十月營收攀升至77.89億元，成長動能強勁。

今年上半年精材的每股純益（EPS）已達2.88元，年增率92％，展現優異的獲利能力。展望後市，隨著新廠測試產能擴充完成並維持高稼動率，加上8吋晶圓級尺寸封裝（WLCSP）新專案放量，以及12吋整合式穩壓器（IVR）晶背銅加工專案可望於年底前完成認證，精材正式由傳統感測器封裝轉型為先進晶片測試重鎮，中長期成長曲線明確。

權證發行商建議，看好精材後市的投資人，可挑選價內外10％內、剩餘天數90天以上的相關認購權證參與行情。（中國信託證券提供）

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