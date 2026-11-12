全民權證─發行者專區／臻鼎 選逾四個月

臻鼎-KY（4958）憑藉過去在美系手機主板的mSAP製程技術與量產能力，在1.6T高速光模塊PCB良率表現優於同業，目前已成為全球領先光模塊客戶高階產品的主要供應商，並持續擴建mSAP產能，以因應市場快速成長的需求。

法人表示，隨著1.6T逐步導入之下，2027年1.6T產品出貨量及營收均將超越800G產品，預期2027年臻鼎-KY光模塊業務有望達250~300億元規模，帶動獲利向上。公司新切入GPU及ASIC客戶的HDI與HLC產品，已陸續進入量產並逐步放量，後續也將持續擴大高階AI伺服器PCB業務規模及市占率。

權證發行商建議，看好臻鼎-KY後市股價表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期四個月以上的認購權證靈活操作。（國泰證券提供）

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