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全民權證─發行者專區／穩懋 挑價內外15%
穩懋（3105）受惠航太及衛星通訊產品出貨熱絡及光通訊光電二極體（PD）產能逐漸開出，緩解智慧手機淡季效應，法人預期，第4季營收仍可季增低個位數百分比，產品組合優化有利毛利率及獲利表現。
法人指出，穩懋功率放大器（PA）切入衛星通訊模組，毛利率優於平均水準，加上產能利用率回升至70%，預估2027年Infra產品營收占比逾50%，而主要客戶新世代產品規格提升及明、後年低軌衛星發射數量增加，太空產業展望正向。
光通訊方面，穩懋200G PD已進入量產，發射端產品預計2028年放量，未來3D感測占光通業務營收比例將持續下降。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日180天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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