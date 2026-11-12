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台玻、富喬 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台玻、富喬相關權證
台玻、富喬相關權證

AI材料升級趨勢確立，高階玻纖布開啟成長新局，台玻（1802）、富喬近期股價強勢反映此趨勢，但漲幅擴大後的震盪幅度隨之增加，投資人不妨以相關認購權證短線操作，可挑長天期且偏價外的商品介入。

台玻第3季營收141.34億元，季增17.17%、年增31.76%；毛利率約31.60%；稅後淨利27.05億元，每股純益（EPS）0.93元 。

展望2027~2028年，台玻Low CTE營收占比將於2027年陸續提升，並於2028年伴隨近年陸續擴建的新產能開出後，追趕Low Dk2。預期2027年Low Dk2營收比重仍將高於Low Dk1及Low CTE。目前台玻高階玻纖布訂單能見度已達2027年，若供應鏈產品需求無大規模質變，2028年玻纖布事業群仍將持續成長。

富喬進入2027年的獲利成長動能將由高階產品占比提升與新增產能貢獻。台灣廠持續將既有產能轉向二代低介電布，東莞廠自2027年第1季起分批將E布產能升級至二代布，泰國一期則自2027下半年起逐步投產，承接客戶對非中國大陸高階產能的需求，加上低膨脹布開始導入，產品組合持續往高階化發展。

富喬為日系龍頭以外少數具備垂直整合與自有配方能力的供應商，玻纖布織布機新機交期已排至2031年，2027年以前產業新增供給主要仰賴既有機台重新配置。富喬現有約920台織機，憑藉紗、布垂直整合，可在無須大幅增加資本支出下將既有產能轉向二代低介電布，帶動毛利率由2升至2026年的44.7%與2027年的54.8%。富喬二代低介電布營收占比將由2025年的7%，提升至2026年的27%與2027年的51%。

富喬 台玻 營收

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