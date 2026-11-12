敬鵬、GIS 押逾120天

受惠於利基型新訂單放量與新事業轉型逐步發酵，電子零組件廠敬鵬（2355）、觸控光學大廠GIS-KY近期基本面表現亮眼，營運動能顯著增溫，帶動股價強勢表態，吸引資金卡位波段行情。

敬鵬受惠於工控電子板新訂單挹注，營運動能全面爆發。最新公告10月合併營收達18.52億元，年增33.02％，累計前十月營收149.61億元，年增13.47％。獲利方面表現更為驚豔，第3季單季稅後純益5.33億元、每股純益（EPS）1.34元，一舉超越上半年獲利總和；累計前三季稅後純益達9.6億元，EPS攀升至2.42元，提前賺贏去年全年。

展望後市，隨著工控高階產品比重提升，加上泰國新廠擴建計畫穩步推進，為中長期營運增添新柴火。基本面利多激勵敬鵬近期股價帶量攻高，展現多頭氣勢。

光學觸控大廠GIS-KY同樣繳出亮眼營收成績單，受惠於手機關鍵零組件精密對位貼合專案出貨放量，10月合併營收衝上133.07億元，年增達167.49％；第3季營收亦回溫至144.56億元，季增37.6％，毛利率同步回升至4％。

展望產業後市，GIS-KY積極推動轉型，今年公告資本支出達80億元，全力衝刺光通訊雷射封裝（CW laser package）、AR/VR光學元件及Micro LED等半導體光學新事業。其中，光通訊雷射封裝產線預計於近期啟動小量生產，明年第2季至第3季初邁向滿載，成長想像空間龐大。

權證發行商表示，看好敬鵬、GIS-KY後市股價表現的投資人，可篩選價內外15％內、剩餘天數120天以上的認購權證介入，以兼顧槓桿彈性與時間價值損耗控管，掌握雙雄營運成長契機。