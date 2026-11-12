期貨商論壇／黃金期 短線偏弱

美國通膨高於預期，升息預期推升美元，國際金價反彈再遇壓力。期貨法人建議，對希望以新台幣管理黃金部位的投資人、可透過黃金期貨（TGF）來參與黃金行情。

美國最新公布的10月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，高於預估的0.3%；排除食品與能源的核心指數月增0.3%，也超過預估的0.2%，兩項數據均偏熱，市場對12月利率走高的戒心隨之加重。

接下來焦點落在13日公布的生產者物價指數（PPI），若成本端漲幅同樣偏高，升息預期可能延續；通膨壓力若趨緩，才有助美元漲勢收斂，讓黃金獲得喘息空間。技術面先看現貨金價能否站回每英兩4,000美元，近期反彈遭遇賣壓，短線判讀以偏弱整理為主；若價格持續下探，10月底低檔區可望成為一波重要支撐價位，若跌破前低則修正壓力加重，止穩訊號須由回測守穩、低點墊高與突破反彈高點逐步驗證。

希望以新台幣管理黃金部位、具期貨交易經驗的投資人可以透過台幣黃金期貨參與黃金行情。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

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