期貨商論壇／美指期 伺機操作

美股近來變數多，市場走勢充滿不確定性，但若油價維持回落趨勢、通膨逐步降溫且AI企業持續交出亮眼財報，那斯達克與費城半導體指數仍有機會挑戰波段新高，可留意美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨等美股指數型期貨，伺機操作。

期貨法人分析，油價重挫及市場消化AI監管疑慮，加上CoreWeave財報與展望優於預期激勵下，資金再度回流AI、半導體與資料中心概念股。

CoreWeave上調全年展望，同時預估未來數月將獲得大額客戶預付款，直接回應市場對AI資料中心投資放緩的疑慮，顯示大型語言模型、雲端運算、高效能運算（HPC）及企業AI部署需求仍在持續快速成長。

目前仍不宜直接視為新一輪大多頭行情正式啟動，若通膨再度升溫或美債殖利率快速攀升，聯準會將如預期在12月升息，美國10年期公債殖利率可能站穩5%以上，可能再次對高本益比科技股造成估值壓縮力道。 （凱基期貨提供、記者崔馨方整理）

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