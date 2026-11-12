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期交所論壇 聚焦創新

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所與期貨公會共同主辦「2026台北國際期貨論壇」，昨（12）日在台北遠東香格里拉飯店舉行。期交所／提供
期交所與期貨公會共同主辦「2026台北國際期貨論壇」，昨（12）日在台北遠東香格里拉飯店舉行。期交所／提供

期交所期貨公會昨（12）日共同主辦「2026台北國際期貨論壇」，為金管會「2026臺灣週」核心活動之一，邀集國際交易所、期貨業及資產管理業者，分享國際衍生性商品市場最新發展，並交流商品創新、市場流動性，以及期貨與選擇權在投資、避險及財富管理領域應用。

論壇由期貨公會理事長詹正恩及期交所董事長吳自心揭幕，並邀請金管會副主委陳彥良致詞。詹正恩表示，面對全球地緣政治風險及市場波動加劇，期貨市場的功能日益多元，除提供交易及套利機會，更可發揮精準避險與財富管理功能。

吳自心亦指出，期貨市場除提供價格風險管理工具外，更是提升市場效率、促進資金運用及支持金融創新的重要基礎。台灣期貨市場今年展現強勁成長動能，交易量超越去年全年，股票期貨與微型台指期貨成長尤為顯著，反映市場對多元化及靈活交易工具的需求提升。

期交所亦積極回應市場需求，透過調整商品契約規模、精進交易制度及強化風險控管機制，提升市場效率與交易安全，並深化國際監理及結算合作，為國內外投資人打造更友善、安全及完善的交易環境。

今年臺灣週以「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主軸，陳彥良表示，期盼結合台灣科技產業優勢與金融市場實力，深化國際連結，金管會將持續以「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」為核心方向，透過法規調適、制度優化，推動具台灣特色的亞洲資產管理中心。

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