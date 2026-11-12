2026台北國際期貨論壇圓滿落幕 深化國際交流共探期貨市場發展新契機

台灣期貨交易所與中華民國期貨業商業同業公會共同主辦2026台北國際期貨論壇，11月12日假台北遠東香格里拉飯店舉行。該論壇為金融監督管理委員會「2026台灣周」核心活動之一，邀集國際交易所、期貨業及資產管理業者，分享國際衍生性商品市場最新發展，並就商品創新、市場流動性，以及期貨與選擇權在投資、避險及財富管理領域之應用交流意見。

論壇由期交所董事長吳自心及期貨公會理事長詹正恩共同揭幕，邀請金管會副主委陳彥良蒞臨致詞。詹正恩表示，面對全球地緣政治風險及市場波動加劇，期貨市場的功能日益多元，除提供交易及套利機會外，更可發揮精準避險與財富管理功能。吳自心指出，期貨市場除提供價格風險管理工具外，更是提升市場效率、促進資金運用及支持金融創新的重要基礎。台灣期貨市場今年展現強勁成長動能，交易量超越2025年全年，股票期貨與微型台指期貨成長尤為顯著，反映市場對多元化及靈活交易工具的需求持續提升。期交所亦積極回應市場需求，透過調整商品契約規模、精進交易制度及強化風險控管機制，持續提升市場效率與交易安全，並深化國際監理及結算合作，為國內外投資人打造更友善、安全及完善的交易環境。

今年台灣周以「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主軸，陳彥良期盼結合台灣科技產業優勢與金融市場實力，深化國際連結，並表示金管會持續以「留財與引資並重」及「投資台灣支持產業發展」為核心方向，透過法規調適、制度優化及商品創新，完善金融營運環境，推動具台灣特色的亞洲資產管理中心。期貨市場在資產管理發展過程中扮演重要角色，透過期貨與選擇權等工具，可協助投資人調整投資組合曝險、提升資金運用效率及靈活配置資產。未來期貨業可進一步發揮商品與風險管理專業，深化與銀行、證券及投信等金融業者合作，成為推動亞洲資產管理中心的重要力量。

這次論壇邀請芝加哥商業交易所(CME)及新加坡交易所(SGX)代表進行專題演講，分別以「新世代股權衍生性商品：創新、流動性與市場動態」及「SGX下一代衍生性商品：透過商品、報酬與平台重新定義價值」為題，分享衍生性商品市場發展趨勢與實務經驗；隨後舉行「超越交易：打造兼具投資、避險與財富管理功能的期貨市場」專題座談，則由期貨公會國際事務委員會召集人周武華主持，邀集國內外交易所及知名外資等機構代表，交流衍生性商品在投資策略、風險管理及資產配置方面之應用，並探討未來市場發展方向，藉此促進各界對衍生性商品市場發展及多元應用的了解，並為台灣期貨市場深化投資、避險及財富管理功能注入動能，全面開創市場發展新局。