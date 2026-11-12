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11月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北12日電

台北股市今天下跌1165.28點，收43091.87點。11月電子期收2657.90點，下跌74.45點，逆價差3.21點；11月金融期收3668.80點，上漲11點，正價差2.82點。

11月電子期以2657.90點作收，下跌74.45點，成交78口。12月電子期以2760.20點作收，上漲22.10點，成交3口。

電子現貨以2661.11點作收，下跌84.34點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差3.21點。

11月金融期以3668.80點作收，上漲11點，成交118口。12月金融期以3683.20點作收，上漲28.80點，成交1口。

金融現貨以3665.98點作收，下跌1.86點；11月金融期貨與現貨相較，正價差2.82點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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