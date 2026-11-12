11月電子期跌 金融期漲

輝達執行長黃仁勳婚外情風暴，加上台股連續三個交易日大漲數千點的漲多拉回效應下，台股今日以43091.87點，大跌1165.28點作收。第一金投顧董事長黃詣庭認為，這一波股市回檔之後的台股反彈不會是V型反彈，而是會反覆打底，但是他認為前一波的39701點的最低點應該不會跌破，投資人不用太擔心。

2026-11-12 14:06