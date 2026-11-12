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群益期貨擴大海外商品布局 CME每日到期選擇權、100盎司白銀期貨上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

面對全球金融市場波動加劇，群益期貨持續擴充多元交易商品，11月正式上架美國芝加哥商品交易所（CME）「輕原油」、「微型小S&P」及「微型小那斯達克」周一至周五每日到期的選擇權商品，以及「100盎司白銀」期貨，涵蓋股價指數、能源與貴金屬等商品，提供投資人更廣泛的交易選擇。提供投資人更廣泛的交易選擇。同時，DMA直連服務的CME行情專線也由1Gbps升級至10Gbps，從商品完整性到行情服務效率，全面優化海外交易體驗。

美國期中選舉後的政策走向、經濟數據及地緣政治衝突，持續牽動全球股市、能源與貴金屬行情，更凸顯靈活布局與風險管理的重要性。此次新上線的輕原油、微型小S&P及微型小那斯達克每日到期周選擇權，到期日涵蓋周一至周五，投資人可依政策消息、企業財報及重要數據公布時程，選擇符合策略需求的到期合約，搭配買權、賣權或價差策略靈活布局，並有助於降低隔夜留倉的波動風險。此外，微型商品的契約規模為對應小型商品的十分之一；同步上架的100盎司白銀期貨，也以較小契約規模提供參與白銀市場的新選擇，讓不同資金規模的投資人都能細緻調整部位。

群益期貨董事長賈中道表示：「持續擴充商品選擇，是為了滿足客戶多元且全面的交易需求。在市場快速變動之際，透過靈活的交易工具，協助投資人掌握不同題材與產業的交易契機，同時兼顧部位配置與風險管理。」在行情服務方面，群益期貨將CME行情專線由1Gbps升級至10Gbps，大幅擴充行情傳輸頻寬與訊息承載量，為交易尖峰時段密集的報價更新提供更充裕的傳輸容量，進一步提升行情接收效率與穩定性，打造更流暢的海外交易體驗。

群益期貨為國內提供海外選擇權商品種類最多的期貨商，商品涵蓋美國、歐洲及亞洲主要股價指數，以及外匯、能源與貴金屬等多元資產，並提供周一至周五每日到期合約。近期即將推出「美股選擇權」，持續擴充交易與避險工具，滿足客戶跨市場、跨資產的配置需求。相關商品規格及服務，請洽群益期貨官網或專屬業務員。

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