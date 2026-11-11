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化解AI放緩擔憂！CoreWeave發威 美股、台指期夜盤活跳跳

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化解AI放緩擔憂！CoreWeave發威 美股、台指期夜盤活跳跳

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台指期夜盤11日開盤時，受那斯達克電子盤反彈帶動，以44,177點、上漲41點開出後，受因短多下車拖累，指數快速翻黑，最低來到43,957點、下跌179點，但在CoreWeave季報化解AI放緩擔憂，美高科技股漲勢持續擴大中，迅速翻紅，最高上衝至44,654點、上漲518點，而截至晚間約21點，指數約在44,524點、上漲388點。

11日美股電子盤焦點，在於CoreWeave發布強勁季報，第3季營收36.6億美元，年增168%、月增42%，超出市場預期、也高出先前業績指引上限36億美元，並將今年營收指引上調至130億至133億美元，化解市場對AI放緩的隱憂中，電子盤股價大漲逾15%，輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等AI龍頭全面反彈下，那斯達克指數在晚間20點30分後，大漲逾500點，道瓊、標普漲勢也逐步擴大，台積電ADR也大漲逾4.5%，另外，黃金、美元、美債殖利率也同步上漲，激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,411元、上漲23元附近遊走，電子期上漲0.83%，半導體期上漲0.89%，中型100期貨指數上漲0.43%。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股早盤開高出現震盪、消化賣壓，中場過後指數震盪再走高，一舉突破10日線反壓，以及11月4日大量長黑K棒高點43,741，最終再收長紅K棒，短多格局或將延續，但指數自低點以來已經上漲逾6,000點，短線或將震盪，所幸近幾個交易日震盪皆在盤中交代，只要上攻過程中維持在9,000億元左右的中性水準，代表浮額能夠適度消化，或將有利於台股延續短多。

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