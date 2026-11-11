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期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

美國10月CPI高於預期，升息押注加溫，美元指數走高，整體月增0.4%，超過預期的0.3%，整體漲幅雖較前月收斂，核心增速卻未放慢，通膨壓力延續，強化聯準會理事沃勒在數據公布前主張升息的政策訊號，美元短線因此偏強，後續漲勢則取決於升息幅度或高利率維持時間，能否超出市場原先估計。

市場調高升息預期，2年期美債殖利率明顯上揚，歐元與日圓同步走弱。當其他主要經濟體的利率預期未同步上修，美國利率相對較高的優勢，增加美元資產吸引力，匯市也會在正式決策前先行反映。

最新CPI剔除食品與能源的核心物價月增0.3%，也高於預期的0.2%。若核心通膨降速、升息押注退潮，美元的利率支撐也會減弱。價格上先看這波漲幅能否守住，若拉回後低點逐步墊高，再突破近期整理區間上緣，有利升勢延續；若漲幅明顯回吐，則反映買盤轉弱。

對持有美元、未來有日圓支付需求，且能承擔保證金交易風險者，投資人可用臺灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。因期貨交易為高槓桿的保證金交易，故均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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