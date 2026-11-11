台指期反彈修復格局 守穩44K關卡有利指數向上

加權指數昨（11）日開高後一度回落至前一交易日收盤附近，隨後反彈並以全日最高點作收，連續第三個交易日上揚，櫃買指數同步走揚，反彈涵蓋大型權值與中小型股，終場收44,257點，上漲1,545點。

期貨市場方面，昨日台指期上漲1,445點至44,091點，逆價差為166.15點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,501口至2,368口，其中外資淨空單增加798口至104,271口，續創高；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,407口至12,616口。

永豐期貨指出，在昨日選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在40,000點，11月第二周周三結算的買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在35,700點。外資台指期買權淨金額0.25億元、賣權淨金額1.3億元。

整體來看，連三個交易日的反彈累計超過4,500點，已收復11月3日以來大部分的跌幅，不過，量能有所回落，後續可留意台積電、聯發科接棒之後能否延續，以及南亞、奇鋐連三日大漲後的籌碼變化。

群益期貨表示，昨日外資現貨小幅賣超、期貨淨空單小幅增加，自營商、投信選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守，賣權OI小於買權OI差距為1.5萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選方面，買權OI總量略大於賣權，目前選擇權多空互不相讓。技術面上，台股將挑戰半年線位置，目前在7月底頸線位置不破下，短線拉回可以樂觀看待。

台新期貨認為，台指期昨日收出長紅K棒，突破前一日高點，且收盤接近當日高檔，反彈力道強勁，收盤站上5日與10日線，短線轉強，但10日線仍下彎，整體維持跌深後的反彈修復格局；後續以10日線和44,000點整數關卡為主要觀察，回測守穩將有利反彈延續。