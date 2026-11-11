期貨商論壇／台指期 短線震盪

美國最新通膨數據高於市場預期，使投資人對聯準會後續貨幣政策方向再度產生疑慮。從外部環境來看，美債殖利率攀升壓抑成長型股票估值，資金風險偏好有所降溫，台指期短線仍受到通膨數據與利率政策不確定性的干擾，市場情緒偏向謹慎，但AI產業需求維持成長、籌碼結構改善以及逆價差收斂等因素，為後市提供支撐。

富邦期貨分析師曹富凱表示，台指期短期走勢可能維持震盪整理格局，投資人可持續觀察外資期貨部位變化、美國殖利率走勢以及AI族群表現，作為判斷後續方向的重要依據。

籌碼面方面，外資近期持續賣超台股現貨，並同步增加台指期空單部位，反映國際資金態度仍偏向保守，但值得留意的是，期現貨逆價差已有收斂現象，代表法人對後市的悲觀程度較前波有所降低，市場恐慌情緒並未持續擴大。

基本面也未出現明顯轉弱訊號，全球AI算力需求仍持續擴張，相關雲端服務與資料中心業者營運展望維持樂觀，顯示企業在AI基礎建設上的投資動能依舊強勁。短線上，AI相關族群在前波大幅上漲後，獲利了結賣壓浮現，才使市場對高評價科技股的態度趨於保守。（富邦期貨提供）

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