全民權證／聯發科 兩檔發燒

聯發科（2454）第3季合併營收1,680.58億元，季增10.4%、年增18.3%。法人指出，智慧裝置平台新專案陸續量產，帶動聯發科三大產品線表現，推升獲利表現。

第3季受惠5G數據機、AI平板、AI PC及車用座艙等新專案進入量產，智慧終端平台（Smart Edge Platforms）出貨年增63%，表現亮眼；TV SoC營收也因DRAM搭載價值提高而增加；電源管理IC營收資料中心相關業務市占率提升，年增18%。法人看好AI PC、AI平板及資料中心需求持續挹注，相關產品出貨動能與市占率變化，將是後續營運觀察重點。

權證發行商建議，可挑選價外20％、價內10%以內有效天期100天以上的商品。

（永豐金證券提供）