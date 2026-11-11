全民權證／大立光 選逾90天

大立光（3008）10月營收為58.46億元，創今年新高，月增1.1%，年減7.05%；累計前10月營收507.05億元，年增0.9%。法人認為，主要受到終端需求疲弱所致，因此表現低於過往傳統光學鏡頭旺季進度。

由於大立光對於美系客戶拉貨動能較保守，且明年部分新機拉貨已反映在10月營收，預期11月出貨動能將下滑。展望後市，法人對手機本業營運展望保守，主因為終端需求持續受到記憶體及相關零組件成本上漲，然而對於共同封裝光學模組業務方面的光纖陣列單元（FAU）看法正向。權證發行商建議，看好大立光後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。（凱基證券提供）