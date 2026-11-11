創意、世芯 權證押逾四個月

受惠AI晶片客製化需求持續擴大，AI ASIC專案持續推進，創意（3443）、世芯-KY明（2027）年營運成長動能值得關注，相關權證可留意布局時機。

法人預估，創意受惠CPU客戶提前拉貨及多項新專案量產，2027年每股純益（EPS）上看230元；世芯則受惠3奈米AI加速器專案持續放量，加上新客戶加入，2027年EPS上修至超過220元，兩家公司均維持「買進」評等。

創意第3季營收188 億元，季增35%，年增118% ，EPS為16.95元，優於法人原先預估的15.3元，主要受惠多位CPU客戶提前拉貨。展望2027年，法人指出，Google Axion CPU、微軟Cobalt 200、Horizon及特斯拉AI5等專案將持續貢獻營收，因此上修創意2027年EPS至230元。

展望2028年，法人認為，創意AWS Graviton CPU專案營運動能強勁，主因Graviton除應用於Trainium AI伺服器，也逐步擴大至一般伺服器，有利於推升後續出貨量。

世芯-KY第3季營收261.8億元，季增242.7%，年增298.6% ，但毛利率降至18%，主要受到量產業務（Turnkey）營收占比提高，以及高毛利的委託設計服務（NRE）收入貢獻低於預期影響。

法人指出，世芯管理層預期2027年營收仍將有明顯成長，除既有3奈米AI加速器專案持續放量，新取得的美國客戶專案也預計自2027年第2季起開始貢獻營收，全年營收貢獻規模估約10億美元。

權證發行商建議投資人，可優先鎖定價內外10％內、剩餘天數逾四個月的認購權證入手，此類條件能兼顧槓桿放大的獲利效果，同時減緩時間價值的消耗速度。