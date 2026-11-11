全民權證／雙鴻 挑價內外5%

雙鴻（3324）第3季營收季增12.5%、年增64.3%，市場預估第3季毛利率30%，單季每股獲利（EPS）14.1元。

市場法人看好雙鴻後續營運逐季成長，氣冷及水冷兩塊業務均樂觀，主要是AWS TR3氣冷及水冷比重至少是70~80%對比20~30%，TR4將有機會100%全水冷，水冷大趨勢不變；VR自9月出量，Compute tray及Switch tray及Rack manifolds都有相關產品出貨，ASIC水冷產值高於GPU客戶，今年下半年至明年ASIC業績增長可期。隨氣冷及水冷兩塊業務樂觀，水冷擴張趨勢明確，預估雙鴻今年EPS為55.7元。權證券商建議可利用價內外5%以內、可操作天期90天以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）