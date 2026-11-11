南亞科、中砂 權證四檔放閃

台股近期行情震盪，市場焦點轉向基本面，法人看好營運前景的南亞科（2408）、中砂等AI供應鏈，成為投資買盤關注焦點；權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞科受惠AI基礎設施拉貨與長約效益浮現，第3季營收季增61.9%，ASP的季增幅度超過60%，毛利率受惠ASP上升帶動，上揚至85.66%，單季每股純益（EPS）25.4元。

南亞科受惠AI運算主導整體DRAM需求強勁成長，全球記憶體產業景氣循環邁入長期結構性擴張，推升更高容量、更高頻寬及客製化記憶體架構需求，需求已由核心的HBM與LPDDR5全面擴展至網路、儲存及系統管理等應用，而供應商將產能部署於HBM與先進製程，對常規DRAM造成實質產能排擠。

南亞科現有廠區在2027年第4季新廠量產前產能維持滿載，出貨量維持平穩走勢，加上公司庫存處於低檔，預估明年營運持續處於高峰。南亞科董事會決議將2026年資本支出預算大幅上調至不超過697億元，較2025年資本支出134億元，年增420.15%，資本支出調升主要用於5A新廠建置與EUV先進設備預付款，奠定未來成長基礎。

看好南亞科、中砂後續表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期100天以上的認購權證靈活操作。