11月電子期金融期齊漲

臺灣期貨交易所於今（11）日調高景碩期貨（IXF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，主因景碩（3189）被公布為處置有價證券，故依規定自11日一般交易時段結束後起實施，16日一般交易時段結束後，恢復為調整前保證金。

2026-11-11 00:30