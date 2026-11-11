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11月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北11日電

台北股市今天上漲1545.23點，收44257.15點。11月電子期收2732.35點，上漲93點，逆價差13.1點；11月金融期收3658點，上漲76.2點，逆價差9.84點。

11月電子期以2732.35點作收，上漲93點，成交74口。12月電子期以2738.1點作收，上漲90.7點，成交3口。

電子現貨以2745.45點作收，上漲104.48點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差13.1點。

11月金融期以3658點作收，上漲76.2點，成交85口。

金融現貨以3667.84點作收，上漲88.05點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差9.84點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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