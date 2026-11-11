期貨公會舉辦全球金屬衍生商品研討會 聚焦國際市場與資產管理新契機

由期貨公會與臺灣期貨交易所共同主辦、臺灣港務公司高雄港務分公司協辦的「2026全球金屬衍生性商品實務研討」，於高雄洲際酒店舉行，並首度納入為金管會「臺灣週」核心活動。

研討會邀集主管機關、國內外交易所、金屬產業及期貨業代表，透過倉儲參訪、專題演講與綜合座談，探討全球金屬市場趨勢、衍生性商品應用及亞洲資產管理中心發展契機。

活動安排參訪高雄港金屬倉儲作業。高雄港自2013年成為LME亞洲第9個遞交港，2026年1月設於高雄的國際倉儲據點再獲CME核准為鋁金屬交割倉庫。兩大交易所認可，有助於串聯金屬交易、倉儲物流及實物交割體系，並帶動港區相關服務發展，提升臺灣在國際金屬供應鏈的地位。

CME金屬部執行總監Sachin Patel在會中表示，芝商所旗下的COMEX原鋁期貨合約（ALI）採全球實物交割機制，並由國際核准倉庫網絡支援，具備美國境外交割能力，鑑於亞太地區佔全球原鋁消費量逾60%，設立亞洲交割點對區域業者管理供需失衡與精準避險至關重要。台灣擁有龐大的下游產業基礎，對原鋁亦具有持續進口的需求。

LME業務發展部副總裁張貝貝以線上方式參與本次研討會。她表示，為提升亞洲市場的流動性，LME必須確保底層市場基礎設施的現代化，進而提高運作效率，並強化市場所需工具的效能。隨著亞洲在全球金屬市場的角色日益吃重，LME將持續投入資源，確保亞洲市場參與者在價格發現與風險管理過程中發揮關鍵作用。另外，LME也回顧高雄港今年以來的庫存與倉儲面積增長，以及其在亞洲金屬貿易物流中的重要地位，期盼未來能見到高雄港為產業客戶提供更全面的服務生態體系。

期貨公會表示，期望透過本次活動增進業者對國際金屬市場交易與風險管理機制的了解，並促進金融與實體產業深入對話，發掘臺灣在金屬倉儲、物流服務及衍生性商品等領域的發展潛力。未來將持續促進國際交流與跨產業合作，協助企業運用衍生性商品管理原物料價格風險，並拓展多元資產配置工具，支持亞洲資產管理中心政策，提升資本市場國際競爭力。