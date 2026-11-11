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全民權證／南亞 選價內外10%
南亞（1303）受惠ABF載板、銅箔基板、銅箔及玻纖布等供需持續吃緊，第3季財報繳出亮麗成績單，法人預期，隨電子材料營收占比及獲利貢獻攀升，加上轉投資南亞科等業外收益挹注，營運展望正向。
電子材料持續成為南亞營運轉型核心，目前銅箔基板、玻纖布及玻纖絲等產能利用率已達滿載，銅箔、環氧樹脂產能利用率則在80%至90%間，10月電子材料營收占比提升至61.5%。
法人指出，受制擴產速度、材料供應等，電子材料供需偏緊與漲價趨勢短期難以扭轉，有利產業榮景延續到2028、2029年，南亞營運同步水漲船高。
權證發行商建議，投資人可買進價內外10%以內、距到期日200天以上的相關權證，但宜善設停利停損。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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