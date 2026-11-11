全民權證／台玻 鎖定逾100天

受惠全球AI伺服器建置熱潮，傳統玻璃龍頭台玻（1802）成功轉型。台玻第3季單季稅後純益達27.05億元，本業營運強勁回溫，累計前三季獲利與毛利率皆較去年大幅好轉，基本面正式走出谷底。

展望後市，雖然大陸建築平板玻璃復甦較緩，但電子級高階玻纖材料嚴重供不應求，市場需求能見度已達2028年。法人表示，隨著擴產效益陸續顯現，高毛利產品比重攀升，看好台玻的獲利結構將持續優化。

受到基本面利多激勵，台玻昨（10）日買盤湧入、量能爆衝逾17萬張，終場強鎖漲停價69.8元作收。權證發行商建議，看好台玻後市股價表現的投資人，可留意價內外15％內、距到期日100天以上的認購權證靈活操作，擴大獲利空間。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）