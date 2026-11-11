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全民權證／緯穎 二檔強強滾
AI伺服器需求持續升溫，帶動緯穎（6669）營運表現亮眼。緯穎10月合併營收達1,651.3億元，月減4.3%、年增80.9%。累計今年前十月合併營收1.15兆元、年增54％，為同期新高。
法人維持對緯穎2027年獲利展望的正向看法，主要受惠ASIC AI伺服器及通用型伺服器營收增加，加上新客戶與新專案陸續挹注，帶動整體營運規模擴大。
法人表示，AI伺服器營收占比將由今年約45%擴大至明年的60%， 通用型伺服器營收也將持續增加。公司日前董事會通過發行海外存託憑證（GDR），暫定發行普通股1,800萬股，因應營運資金。
權證發行商建議，看好緯穎後市的投資人，可挑選價內外10％以內、有效天期120天以上的商品靈活操作。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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