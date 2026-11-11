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奇鋐績優 權證押寶長天期

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北報導

散熱廠奇鋐（3017）10月合併營收為221.03億元，再創歷史單月新高，後市在GPU水冷產品及ASIC相關產品出貨成長，伺服器與網通業務展望佳下，法人給予短線買進（Trading Buy）評價。

法人指出，奇鋐今年成長動能主要來自新產品訂單挹注。其中，Vera Rubin系列Group A水冷板預估供貨比重超過30%，Group C區域供貨比重則超過50%；此外，奇鋐已取得四大雲端服務供應商（CSP）的ASIC水冷板訂單，Rack Manifold產能陸續開出，預期在四大CSP的供貨比重將提升至30%以上。

因應AI伺服器液冷需求增加，奇鋐持續擴充水冷散熱產能。法人預估，水冷板月產能將由原先20萬組提升至100萬組，分歧管月產能也將由1,000單位增至7,000單位。隨ASIC伺服器導入水冷散熱的比重提高，奇鋐後續仍規劃擴充相關產能，預期產能有望再增加五成。

此外，3C業務也有新成長動能。奇鋐2025年接獲美系客戶手機均熱板（VC）訂單，帶動3C領域營收年增70.7%；2026年隨手機VC供貨機種增加，法人預估3C領域營收可望年增21.3%。

奇鋐第3季營收590.89億元，季增20.29%，稅後純益115.64億元，季增20.9%，每股稅後純益（EPS）29.32元。法人指出，隨營收規模提升及產品組合改善，預估第4季毛利率與營業利益在Vera Rubin及ASIC產品出貨成長帶動下，第4季營收可望達650.6億元，季增10.1%。

權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

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