華邦電、群聯 權證四檔強悍

受惠全球AI伺服器與邊緣AI應用快速落地，記憶體產業營運走出低谷，利基型記憶體大廠華邦電（2344）、NAND Flash控制IC龍頭群聯在基本面加速成長下，成為市場關注指標。

基本面部分，華邦電在客製化高頻寬記憶體（CUBE）出貨增溫及高階利基型DRAM、NOR Flash報價持穩挹注下，毛利率與本業獲利結構持續優化；華邦電第3季財報出爐，單季合併營收達823.31億元，季增37.6％、年增278.2％，毛利率攀升至70.6％。

群聯表現同樣亮眼，旗下PCIe Gen5控制晶片擴大導入企業級伺服器，加上自主研發的aiDAPTIV+平台持續拓展邊緣AI運算生態系，推升產品組合平均售價（ASP），營運動能強勁，第3季營收860.76億元，季增26.8％、年增374.6％，稅後純益305.48億元，季增16.5％、年增1,272％，每股稅後純益（EPS）達138元。單季營收、營業毛利及EPS均創歷年同期新高。

展望後市，國際記憶體大廠產能集中於HBM與高階伺服器DDR5，產生顯著排擠效應，使得利基型DRAM與NOR Flash供需趨於平衡健康；NAND Flash市場則隨企業級儲存需求穩步復甦。法人指出，隨著AI手機、AI PC滲透率提升，單機搭載容量翻倍，群聯、華邦電後續在車用、工業及高速運算領域布局可望迎來長線成長循環。

權證發行商建議，看好記憶體族群後市表現的投資人，除現股外亦可透過權證以小搏大，參與波段行情。操作上可挑選價內外15％內、剩餘天期在150天以上的認購權證，不僅時間價值損耗相對較低，亦能保留槓桿彈性，靈活掌握補漲商機。