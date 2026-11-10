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台積電業績亮麗 但台指期夜盤上半場、台積電期走跌

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤10日開盤時，受那斯達克電子盤疲弱帶動，儘管台積電（2330）10月營收再創歷史新高，ADR一度反彈，但以42,503點、下跌143點開出後，隨後快速反彈。聯合報系資料照
台指期夜盤10日開盤時，受那斯達克電子盤疲弱帶動，儘管台積電（2330）10月營收再創歷史新高，ADR一度反彈，但以42,503點、下跌143點開出後，隨後快速反彈。聯合報系資料照

台指期夜盤10日開盤時，受那斯達克電子盤疲弱帶動，儘管台積電（2330）10月營收再創歷史新高，ADR一度反彈，但以42,503點、下跌143點開出後，隨後快速反彈，一度上衝至42,824點、上漲178點，但在聯準會理事沃勒大放鷹聲中，行情再次反轉下跌，一路下探至42,292點、下跌354點，截至晚間約21點，指數約在42,407點、下跌239點。

10日美股電子盤焦點，首先在於聯準會重量級理事沃勒表示，支持聯準會12月升息，他並警告，如果通膨持續加速，將支持一次升息2碼，引發那斯達克電子盤走弱，隨後市場預期12月升息機率已逾九成；其次，市場觀望即將在21點30分將公布的美國10月CPI，在去年同期因因政府停擺而缺失資料中，焦點轉向月增率，目前市場預期月增0.3%、核心CPI月增0.2%，均較9月的0.6%、0.3%回落，其中，若核心CPI月增超過0.2%時，美股恐壓抑；再者，台積電公布亮麗的10月營收，再寫單月新高紀錄，同時，累計前十月營收也創下同期新高，但ADR走勢卻呈先漲後弱的走勢，同時，台積電期也走跌，同步左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,270元、下跌13元附近遊走，電子期下跌1.00%，半導體期下跌0.06%，中型100期貨指數下跌0.28%。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股開高走高，日K連三紅，順利站回5日線，不過從11月6日低點已反彈超過5,000點，且即將面臨10日線反壓，短線震盪加劇，後續觀察成交量能否回到5日均量之上，才有機會延續反彈，突破均線壓力。

台積電 夜盤 台指期

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