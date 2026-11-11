聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海、技嘉 權證認購放閃

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

今日主題

台股近期大幅波動，主要因為上檔套牢反壓沈重、國際地緣政治不明確，以及AI產業發展屢有雜音；此時投資人可留意具基本面標的，挑選10月營收創新高者短線操作，也可運用資金門檻低的相關權證試水溫。

台股近期受到外資賣壓持續宣洩衝擊，上下震盪劇烈，短期宜審慎靈活操作，鴻海（2317）、技嘉等10月營收創新高個股，憑藉基本面優勢有助抵禦亂流，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，台股歷經美國期中選舉後的恐慌性拋售與去槓桿賣壓後，隨融資籌碼逐步清洗、政策護盤力道增強，加上人工智慧（AI）資料中心建置進度具一定支撐，有助緩解市場對產業需求放緩疑慮。

不過，考量美國AI監管政策不確定性、美聯準會（Fed）升息預期升溫及外資持續調節等疑慮尚未消除，反彈延續性待觀察，操作避免急漲後追高。

鴻海10月營收攀升至1.3兆元，月增12.6%、年增45.7%，再締歷史新猷，雖然雲端網路產品因寄售模式、物料供應吃緊及新機種量產，相關營收呈現月減，但法人預期，隨AI需求持續成長及資訊通訊傳統旺季到來，第4季整體營運表現符合預期。

法人指出，鴻海目前除輝達（NVIDIA）GB200的L10市占率已逾40%，VR平台新增客戶，目標市占達50%，及ASIC新一代平台有望切入L11櫃組裝外， CPU、LPU機櫃預計2027年開始放量，加上機櫃產能至2026年底擴至每周2,000櫃，預估2027年出貨櫃數達2.8萬櫃，營運展望正向。

技嘉10月營收670.3億元，月增6.2%，年增136.7%，改寫單月歷史新高紀錄，受惠客戶資料中心完工帶動的拉貨效應，法人預估，第4季營收將維持季增高雙位數，2026年AI營收可望翻倍成長，2027年持續成長約五成水準，訂單能見度達2027年上半年，業績確認度拉長。

權證發行商建議，可以買進價內外10%內、距離到期日90天以上的鴻海、技嘉相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

技嘉 鴻海 認購

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

多頭力抗短壓！台股震盪收漲1050點 台積電勁揚50元、收最高2,285元

輝達變數未解、先進封裝商機續升溫！日月光、京元電領軍9檔漲停

台達電營收創高跳空漲停！光寶科跟著亮燈 鄭平看好第4季再創新猷

倉和、視陽 四檔活跳跳

相關新聞

台指期 外資加碼空單

台股期現貨昨（10）日同步大漲，加權指數收42,711點，上漲1,050點，台指期上漲1,145點至42,623點，正價差為88.92點。法人表示，後續以5日線為觀察重心，若後續回測不破並站穩，有利反彈延續。

期貨商論壇／原油期 趨勢偏空

油價跌勢未止。布蘭特、西德州原油9日同步下跌5.8%，前者上周已重挫約16% ，為新冠疫情爆發初期以來最大單周跌幅，短短兩周內已從六個月高點回落逾20美元。

期貨商論壇／亞光期 動能升溫

亞光（3019）為光學元件廠，近年積極跨足AI 應用領域，產品布局涵蓋AR、VR、Metalens、CPO光通訊及人形機器人鏡頭。隨AI運算需求擴大，高速資料傳輸、機器視覺及新型光學元件需求逐步提升，亞光透過多元產品開發，尋求突破傳統光學鏡頭應用範圍，建立新的營運成長動能。

景碩期保證金調高

臺灣期貨交易所於今（11）日調高景碩期貨（IXF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，主因景碩（3189）被公布為處置有價證券，故依規定自11日一般交易時段結束後起實施，16日一般交易時段結束後，恢復為調整前保證金。

華邦電、群聯 權證四檔強悍

受惠全球AI伺服器與邊緣AI應用快速落地，記憶體產業營運走出低谷，利基型記憶體大廠華邦電（2344）、NAND Flash控制IC龍頭群聯在基本面加速成長下，成為市場關注指標。

奇鋐績優 權證押寶長天期

散熱廠奇鋐（3017）10月合併營收為221.03億元，再創歷史單月新高，後市在GPU水冷產品及ASIC相關產品出貨成長，伺服器與網通業務展望佳下，法人給予短線買進（Trading Buy）評價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。