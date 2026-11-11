鴻海、技嘉 權證認購放閃

今日主題 台股近期大幅波動，主要因為上檔套牢反壓沈重、國際地緣政治不明確，以及AI產業發展屢有雜音；此時投資人可留意具基本面標的，挑選10月營收創新高者短線操作，也可運用資金門檻低的相關權證試水溫。

台股近期受到外資賣壓持續宣洩衝擊，上下震盪劇烈，短期宜審慎靈活操作，鴻海（2317）、技嘉等10月營收創新高個股，憑藉基本面優勢有助抵禦亂流，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，台股歷經美國期中選舉後的恐慌性拋售與去槓桿賣壓後，隨融資籌碼逐步清洗、政策護盤力道增強，加上人工智慧（AI）資料中心建置進度具一定支撐，有助緩解市場對產業需求放緩疑慮。

不過，考量美國AI監管政策不確定性、美聯準會（Fed）升息預期升溫及外資持續調節等疑慮尚未消除，反彈延續性待觀察，操作避免急漲後追高。

鴻海10月營收攀升至1.3兆元，月增12.6%、年增45.7%，再締歷史新猷，雖然雲端網路產品因寄售模式、物料供應吃緊及新機種量產，相關營收呈現月減，但法人預期，隨AI需求持續成長及資訊通訊傳統旺季到來，第4季整體營運表現符合預期。

法人指出，鴻海目前除輝達（NVIDIA）GB200的L10市占率已逾40%，VR平台新增客戶，目標市占達50%，及ASIC新一代平台有望切入L11櫃組裝外， CPU、LPU機櫃預計2027年開始放量，加上機櫃產能至2026年底擴至每周2,000櫃，預估2027年出貨櫃數達2.8萬櫃，營運展望正向。

技嘉10月營收670.3億元，月增6.2%，年增136.7%，改寫單月歷史新高紀錄，受惠客戶資料中心完工帶動的拉貨效應，法人預估，第4季營收將維持季增高雙位數，2026年AI營收可望翻倍成長，2027年持續成長約五成水準，訂單能見度達2027年上半年，業績確認度拉長。

權證發行商建議，可以買進價內外10%內、距離到期日90天以上的鴻海、技嘉相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。