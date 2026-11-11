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期貨商論壇／原油期 趨勢偏空

經濟日報／ 記者周克威整理

油價跌勢未止。布蘭特、西德州原油9日同步下跌5.8%，前者上周已重挫約16% ，為新冠疫情爆發初期以來最大單周跌幅，短短兩周內已從六個月高點回落逾20美元。

美國總統川普釋出克制訊號，是這波賣壓延續的原因；其釋放只要結束衝突的談判持續有進展，不可能下令對伊朗發動新一輪攻擊的訊號，市場押注和平前景，地緣風險溢價快速消退。

值得注意的是，基本面正逐步轉向供過於求。OPEC成員國10月產量較前月增加每日138萬桶，摩根大通估計全球原油市場10月每日供應過剩約140萬桶；摩根士丹利也指出，現貨價格已低於期貨，顯示供應相對充裕。加上高油價已開始抑制需求，即使中東風險尚未完全解除，油價的反彈空間恐將受限。

展望後市，若和談順利、OPEC持續增產，油價仍有下修空間；操作上，期貨可多可空的特性適合當前盤勢，在趨勢偏空下可逢反彈偏空操作，並嚴設停損。投資人也可參考台灣掛牌的期元大S&P石油（00642U），或採二倍槓桿設計的期街口S&P布蘭特油正2（00715L），透過ETF參與油價後續走勢。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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