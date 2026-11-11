期貨商論壇／亞光期 動能升溫

亞光（3019）為光學元件廠，近年積極跨足AI 應用領域，產品布局涵蓋AR、VR、Metalens、CPO光通訊及人形機器人鏡頭。隨AI運算需求擴大，高速資料傳輸、機器視覺及新型光學元件需求逐步提升，亞光透過多元產品開發，尋求突破傳統光學鏡頭應用範圍，建立新的營運成長動能。

財務表現方面，第3季稅後純益8.3億元，季增56%、年增61%，每股獲利達3元，創同期新高。產品布局方面，積極切入CPO光通訊領域，運用直接奈米壓印Metalens技術，以及稜鏡、準直鏡等既有產品優勢開發相關應用，目前產品已送樣，預期明年有機會開始貢獻業績。人形機器人方面，已開始送樣，主要鎖定美國及日本客戶，並推廣玻璃加塑膠鏡頭（G+P）技術。

展望後市，亞光成長動能將由既有數位相機與光學鏡頭業務，逐步延伸至CPO、人形機器人及資料中心等AI新應用。其中，CPO相關產品已進入送樣階段，若順利通過客戶驗證，明年有望開始挹注營收；人形機器人鏡頭則需持續追蹤客戶導入與量產進度。（兆豐期貨提供）

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