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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。記者胡經周／攝影
台股。記者胡經周／攝影

台股期現貨昨（10）日同步大漲，加權指數收42,711點，上漲1,050點，台指期上漲1,145點至42,623點，正價差為88.92點。法人表示，後續以5日線為觀察重心，若後續回測不破並站穩，有利反彈延續。

台指期上漲1,145點至42,623點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少325口至4,869口，其中外資淨空單增加1,702口至103,473口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,844口至10,209口。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在38,000點，外資台指期買權淨金額2.01億元、賣權淨金額1.93億元；昨日成交量重新站回兆元，價漲量增，代表政策護盤之外的買盤開始進場，資金從防禦位置回到電子股身上，後續可留意連日漲停的主流股能否延續強勢，以及資金回流電子後的金融股走勢。

群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單再創高，自營商投信選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向，近月選擇權籌碼略為保守，賣權OI小於買權OI差距為1.6萬餘口，買權OI增量持續大於賣權。

綜合來說，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面保守看待。

台新期貨認為，台指期昨日延續反彈，跳空開高突破前一交易日高點、並站回5日均線，收出帶長上下影線的K棒，短線轉為反彈偏強，不過盤中衝高後回吐部分漲幅，顯示上檔賣壓仍待消化，盤中震盪幅度較大。

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