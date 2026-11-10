富達國際：美國期中選舉後 亞太市場迎AI、能源與貿易三大變數

美國期中選舉結果顯示，民主黨一舉取得眾議院及參議院多數席次。富達國際認為，此次選舉雖不致根本改變美國政策方向，但將影響財政政策推動方式，並透過AI投資循環、能源價格及貿易政策三大管道牽動亞太市場表現。此外，美國金融環境轉趨緊縮，成為投資人未來需密切留意的重要風險。

富達國際宏觀策略師 Ashray Ohri表示，民主黨掌控國會雖擁有較大政策推動空間，但參議院冗長辯論制度及總統否決權等制衡機制仍限制重大政策變革，因此市場更應關注財政支出方向，以及新權力結構是否帶來更嚴格的財政紀律。

富達認為，美國財政風險仍偏向進一步寬鬆。儘管今年「大而美法案」已提供顯著刺激，但在經濟仍具韌性情況下，削減赤字動力有限，未來財政期限反而可能成為新一輪支出談判契機，醫療保健、社會福利及潔淨能源等領域有望受惠。

富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，民主黨全面執政不太可能從根本改變美國外交與貿易政策，但可能影響政策執行方式。對亞太地區的影響主要將透過能源價格、AI 投資循環及貿易政策之三大管道傳導。

首先，油價回落有助亞洲能源進口國抑制通貨膨脹、改善外部收支及支撐消費力，但中東地緣政治風險仍不確定。若局勢再度升溫，將推升能源價格及貨幣政策決策難度。這對日本、印度及多數東南亞等高度依賴能源進口經濟體尤其重要；澳洲等能源出口國面臨不同風險結構；中國大陸則有望受惠較低能源成本改善企業獲利。

其次，若美國主要資料中心州調整建設及審批政策，可能放緩AI資本支出增長。市場修正也引發對AI投資周期持續性以及融資條件收緊是否抑制未來支出的疑慮。若AI投資更廣泛放緩，可能進而影響東北亞整體外部需求與企業投資。

劉培乾認為，目前影響主要反映在金融環境，而非實際 AI 投資活動明顯放緩。科技股大幅調整波及亞太市場，其中南韓、台灣及日本所受的影響尤其明顯，印度市場至今則相對具韌性。

不過，劉培乾若股市持續疲弱且金融環境進一步收緊，即使AI 實際需求維持穩健，仍可能打擊企業信心及投資意欲。這使日本央行貨幣政策正常化路徑更趨複雜，即使當地資薪及通膨持續展現韌性，進一步升息的時間可能遞延。

另一方面，美國監管環境變化可能帶動部分AI投資轉向印度、馬來西亞、泰國及新加坡等資料中心快速發展市場，進一步支持當地資本支出與服務業活動；中國大陸在五年規劃支持下，將加速本土算力基礎設施及科技自主化投資；澳洲則有望受惠能源與關鍵礦產需求提升。這些機會或能抵銷美國投資放緩帶來的部分衝擊，但市場若持續擔憂AI投資報酬率，融資環境進一步收緊，投資可能在整體亞洲同步放緩。

第三，關稅與科技限制措施仍獲兩黨支持，行政部門仍保有政策彈性，但將面臨更嚴格的國會監督。「301條款調查」未來更可能成為重建美國關稅架構基礎，而非新一輪全面保護主義開端。對亞洲出口商而言，更明確的政策方向有助降低不確定性，但貿易限制及供應鏈分散趨勢預料將持續。