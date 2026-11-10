臻鼎-KY（4958）10月合併營收271.97億元，年增39.99%，月增3.18%，再刷新單月歷史新高。營運表現強勁主要受惠手機傳統旺季需求延續，以及AI相關業務加速放量，伺服器、光模組及IC載板三大AI業務合計營收年增逾三倍，在接下來的2027、2028年仍均有望連續倍增。

除了三大業務外，光模組受惠800G／1.6T需求強勁，搭配NPO產品預計自2027上半年開始貢獻營收，成長動能可望延續；AI伺服器隨Vera Rubin及TPU新平台於2027年擴大出貨，將帶動高階PCB需求成長，加上IC載板新產能陸續開出，有望推升臻鼎-KY營運規模。

權證券商建議，看好臻鼎-KY後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（統一證券提供）

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