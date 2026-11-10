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台積電 兩檔聚焦
台積電（2330）受惠人工智慧（AI）長期向上趨勢及先進製程領先優勢，目前評價居合理水位，加上名列國安基金潛在護盤標的、投信買盤挹注，下檔支撐強勁。
法人指出，台積法說釋出先進製程續強、短期毛利率受2奈米爬坡影響，並維持2026年資本支出不變，僅微調2026年美元營收年增率至44%，大致符合預期。
台積電透露，謹慎評估AI成長性及客戶產能需求，並觀察資料中心建置進度、雲端服務供應商（CSP）資本支出、電力與零組件供應狀況後，認為需求優於預期，未來幾年AI年複合成長率可能較先前指引更高，法人評估營運展望正向。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日180天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
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