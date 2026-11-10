聽新聞
0:00 / 0:00

台積電 兩檔聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

台積電（2330）受惠人工智慧（AI）長期向上趨勢及先進製程領先優勢，目前評價居合理水位，加上名列國安基金潛在護盤標的、投信買盤挹注，下檔支撐強勁。

法人指出，台積法說釋出先進製程續強、短期毛利率受2奈米爬坡影響，並維持2026年資本支出不變，僅微調2026年美元營收年增率至44%，大致符合預期。

台積電透露，謹慎評估AI成長性及客戶產能需求，並觀察資料中心建置進度、雲端服務供應商（CSP）資本支出、電力與零組件供應狀況後，認為需求優於預期，未來幾年AI年複合成長率可能較先前指引更高，法人評估營運展望正向。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日180天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台積電 先進製程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

元石油 二檔吸睛

台達電期 可留意

台郡 挑價內外15%

台股高檔震盪！股添樂看好半導體長線 點名00891布局台積電供應鏈

相關新聞

台指期 跌深反彈格局

股期雙市昨（9）日同步反彈，加權指數反彈1,960點，收41,661點；台指期則漲1,771點至41,423點，逆價差達238.7點；短期須觀察市場能否逐步消化賣壓、築底止穩，待盤勢整理完成後才有望重啟漲勢。

原油期 波動擴大

國際原油市場上周劇烈震盪，地緣政治風險溢價快速消退。布蘭特原油期貨10月30日一度逼近每桶118美元，惟11月2日伊朗透過卡達釋出願以對話結束戰事的訊號，市場對中東局勢緊張的憂慮降溫，布蘭特原油周初隨即跌破每桶105美元，短短數日油價急轉直下，昨（9）日又再跌破100美元，後市備受關注。

匯率期 避險優選

新台幣面臨外資匯出與美元走強的雙重壓力。展望後市，法人指出，台北匯市上周收盤後，美國非農數據優於預期推升美元，國際報價中的新台幣一度貶至33.1元附近，因此33元關卡本周恐再度面臨考驗，可伺機利用匯率期貨進行操作。

三檔保證金調高

臺灣期貨交易所公告，因致茂、台勝科遭列為處置有價證券，自今（10）日起調高致茂期貨、小型致茂期貨及台勝科期貨保證金，適用比例調升至現行所屬級距的1.5倍，預計11月13日處置期間結束後恢復原保證金水準。

國巨、南亞科 選長天期

國巨*（2327）、南亞科今年獲利佳，近期股價大幅下挫後，昨（9）日隨盤勢強彈揚升。考量台股近期盤勢波動大，權證發行商建議，可酌量以偏價外權證操作化，但須嚴守操作紀律。

臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）10月合併營收271.97億元，年增39.99%，月增3.18%，再刷新單月歷史新高。營運表現強勁主要受惠手機傳統旺季需求延續，以及AI相關業務加速放量，伺服器、光模組及IC載板三大AI業務合計營收年增逾三倍，在接下來的2027、2028年仍均有望連續倍增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。