世芯 瞄準逾120天

臺灣期貨交易所公告，因致茂、台勝科遭列為處置有價證券，自今（10）日起調高致茂期貨、小型致茂期貨及台勝科期貨保證金，適用比例調升至現行所屬級距的1.5倍，預計11月13日處置期間結束後恢復原保證金水準。

2026-11-10 00:56