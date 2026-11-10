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世芯 瞄準逾120天
世芯-KY（3661）受惠新增第二家CSP客戶，將帶動營收有機會年增三位數，法人維持「買進」評等、惟2027年目標本益比降至25倍，推得目標價4,600元。
法人分析，世芯-KY隨著TRN3專案持續放量，加上新專案進入Tape-out階段，營收及獲利可望續創新高，毛利率與第3季相近。法人預估世芯-KY第4季營收將季增15%、年增536%，毛利率約18%，單季每股純益（EPS）估達43.17元，季增15%。2026年營收約21億至22億美元，毛利率維持20%以上，後市可期。
權證發行商建議，看好世芯-KY後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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