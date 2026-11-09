外資10.1萬口空單創歷史新高 台指期夜盤41K保衛戰開打

台指期夜盤9日以41,240點開低，盤中走勢持續於平盤之下震盪。截至傍晚8點20分，台指期夜盤報41,278點、跌200點、跌幅0.4%。剛開盤空方率先攻擊，最低一度達40,715點、最高則達41,335點，隨後持續於41,200點附近平盤之下震盪，41K關卡攻防戰正式開打。另外，外資期貨空單高達10.1萬張，創下歷史新高。

事實上，台指期日盤9日強彈後回吐部分漲幅，上檔賣壓仍重，終場未能站回5日均線，短線仍屬跌深反彈格局。台新期貨表示，後續觀察重點在於能否收復5日均線並站穩，若進一步突破高點42,317點，反彈行情才有機會延續；反之，若持續受制於5日均線，短線仍將維持弱勢整理。

值得注意的是，籌碼面部分，三大法人賣超945.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,619口至5,194口，其中外資淨空單增加1,841口至101,771口，刷下歷史新高；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,508口至8,365口。

永豐期貨分析，後續觀察重點在於，政策護盤效應之外，自然買盤能否進一步進場，以及費城半導體指數反彈動能能否延續，將是判斷台股能否進一步築底的重要指標。

法人補充，目前走勢仍較偏向跌深後的技術性反彈，波段底部結構尚待進一步確認，後續應密切觀察指數能否重返5日均線，並進一步帶量突破約42471點附近，作為研判反彈行情能否延續的重要依據。

操作策略上，在波段底部結構尚未完全確認前，不宜於急漲後貿然追價；若後續遲遲無法重返5日均線之上，宜嚴格控管持股水位並保留適度現金，以因應市場波動；持股方面，可趁反彈積極「汰弱留強」，優先聚焦具政策護盤色彩的指標型電子權值股，以及基本面具支撐、產業趨勢明確的AI供應鏈族群。