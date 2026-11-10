聽新聞
0:00 / 0:00

國巨、南亞科 選長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國巨*（2327）、南亞科今年獲利佳，近期股價大幅下挫後，昨（9）日隨盤勢強彈揚升。考量台股近期盤勢波動大，權證發行商建議，可酌量以偏價外權證操作化，但須嚴守操作紀律。

國巨第3季受惠AI需求帶動漲價及產品組合優化，各產品線、應用市場營收均呈季增，每股純益（EPS）5.83元，獲利為近八年新高；第4季雖中低階產品調價遞延，惟AI需求依舊強勁，營收可望再創新高。由於AI資料中心對高階MLCC及鉭質電容需求持續攀升，法人預期今年底村田可能釋出非蘋MLCC產能，國巨在AI需求支撐下，今、明年營運續創新高。

第4季雖為傳統淡季，在AI需求依舊強勁、通路庫存處低檔下，法人預期國巨營收仍將再創新高。

南亞科方面，AI運算（GPU、 TPU、CPU）及ASIC主導整體DRAM需求強勁成長，全球記憶體產業景氣循環邁入長期結構性擴張。南亞科目前簽署長期供應協議（LTA）產能約占總出貨量的50~70%，現有廠區在明年第4季新廠量產前產能維持滿載，出貨量維持平穩走勢，加上公司庫存處於低檔，法人預估南亞科明年位元出貨量（bit shipment）持平。

南亞科董事會決議為加速5A新廠建置並提前支付設備預付款，將今年資本支出由原訂新台幣520億元，大幅上調至不超過新台幣697億元，年增420.15%，資本支出調升主要是5A新廠建置與EUV先進設備預付款。

看好國巨*、南亞科後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的認購權證靈活操作。

國巨 南亞科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國巨營收／10月175.97億元創新高、年增55% AI需求續旺添動能

亞力營收／10月、前十月雙創同期新高！第4季可望登全年高峰

AI基建能見度高 法人看好有利研華上升周期循環及評價

定穎投控法說會／AI 伺服器板年底認列營收 看2027年營收跳躍式成長

相關新聞

台指期 跌深反彈格局

股期雙市昨（9）日同步反彈，加權指數反彈1,960點，收41,661點；台指期則漲1,771點至41,423點，逆價差達238.7點；短期須觀察市場能否逐步消化賣壓、築底止穩，待盤勢整理完成後才有望重啟漲勢。

原油期 波動擴大

國際原油市場上周劇烈震盪，地緣政治風險溢價快速消退。布蘭特原油期貨10月30日一度逼近每桶118美元，惟11月2日伊朗透過卡達釋出願以對話結束戰事的訊號，市場對中東局勢緊張的憂慮降溫，布蘭特原油周初隨即跌破每桶105美元，短短數日油價急轉直下，昨（9）日又再跌破100美元，後市備受關注。

匯率期 避險優選

新台幣面臨外資匯出與美元走強的雙重壓力。展望後市，法人指出，台北匯市上周收盤後，美國非農數據優於預期推升美元，國際報價中的新台幣一度貶至33.1元附近，因此33元關卡本周恐再度面臨考驗，可伺機利用匯率期貨進行操作。

三檔保證金調高

臺灣期貨交易所公告，因致茂、台勝科遭列為處置有價證券，自今（10）日起調高致茂期貨、小型致茂期貨及台勝科期貨保證金，適用比例調升至現行所屬級距的1.5倍，預計11月13日處置期間結束後恢復原保證金水準。

國巨、南亞科 選長天期

國巨*（2327）、南亞科今年獲利佳，近期股價大幅下挫後，昨（9）日隨盤勢強彈揚升。考量台股近期盤勢波動大，權證發行商建議，可酌量以偏價外權證操作化，但須嚴守操作紀律。

臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）10月合併營收271.97億元，年增39.99%，月增3.18%，再刷新單月歷史新高。營運表現強勁主要受惠手機傳統旺季需求延續，以及AI相關業務加速放量，伺服器、光模組及IC載板三大AI業務合計營收年增逾三倍，在接下來的2027、2028年仍均有望連續倍增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。