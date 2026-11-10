國巨、南亞科 選長天期

國巨*（2327）、南亞科今年獲利佳，近期股價大幅下挫後，昨（9）日隨盤勢強彈揚升。考量台股近期盤勢波動大，權證發行商建議，可酌量以偏價外權證操作化，但須嚴守操作紀律。

國巨第3季受惠AI需求帶動漲價及產品組合優化，各產品線、應用市場營收均呈季增，每股純益（EPS）5.83元，獲利為近八年新高；第4季雖中低階產品調價遞延，惟AI需求依舊強勁，營收可望再創新高。由於AI資料中心對高階MLCC及鉭質電容需求持續攀升，法人預期今年底村田可能釋出非蘋MLCC產能，國巨在AI需求支撐下，今、明年營運續創新高。

第4季雖為傳統淡季，在AI需求依舊強勁、通路庫存處低檔下，法人預期國巨營收仍將再創新高。

南亞科方面，AI運算（GPU、 TPU、CPU）及ASIC主導整體DRAM需求強勁成長，全球記憶體產業景氣循環邁入長期結構性擴張。南亞科目前簽署長期供應協議（LTA）產能約占總出貨量的50~70%，現有廠區在明年第4季新廠量產前產能維持滿載，出貨量維持平穩走勢，加上公司庫存處於低檔，法人預估南亞科明年位元出貨量（bit shipment）持平。

南亞科董事會決議為加速5A新廠建置並提前支付設備預付款，將今年資本支出由原訂新台幣520億元，大幅上調至不超過新台幣697億元，年增420.15%，資本支出調升主要是5A新廠建置與EUV先進設備預付款。

看好國巨*、南亞科後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的認購權證靈活操作。