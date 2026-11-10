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匯率期 避險優選
新台幣面臨外資匯出與美元走強的雙重壓力。展望後市，法人指出，台北匯市上周收盤後，美國非農數據優於預期推升美元，國際報價中的新台幣一度貶至33.1元附近，因此33元關卡本周恐再度面臨考驗，可伺機利用匯率期貨進行操作。
匯銀預估本周新台幣仍偏弱震盪，區間落在32.6至33.05元，央行與出口商在33元附近的防守力道將是關鍵；若台股賣壓延續、外資持續提款，不排除再度跌破此關卡。投資人宜留意台股與外資動向，以及聯準會官員對12月升息的表態；有外幣資產配置或避險需求者，可善用匯率期貨等工具管理匯率風險。
新台幣上周在33元關卡展開激烈攻防，上周五（6日）早盤在外資大舉匯出下，一度貶至33.04元，創一年半以來新低；出口商與部分壽險、銀行也同步進場賣匯，新台幣由貶轉升，終場勁揚1.08角，收在32.768元，單日震盪幅度逾3角。不過就全周來看，新台幣仍貶值0.89%，周線收黑，貶值趨勢尚未扭轉。（永豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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