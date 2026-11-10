國際原油市場上周劇烈震盪，地緣政治風險溢價快速消退。布蘭特原油期貨10月30日一度逼近每桶118美元，惟11月2日伊朗透過卡達釋出願以對話結束戰事的訊號，市場對中東局勢緊張的憂慮降溫，布蘭特原油周初隨即跌破每桶105美元，短短數日油價急轉直下，昨（9）日又再跌破100美元，後市備受關注。

展望本周，美國10月CPI將於10日公布，11日則有OPEC月報，29日並有OPEC+部長級會議，市場將關注產油國對後續產量政策的態度。若美方正面回應伊朗提案，油價恐續向下修正；反之，若談判受阻或海峽襲擊事件擴大，地緣溢價可能快速回補，預期油價仍將維持高波動。

投資人若希望參與油價波動或進行能源成本避險，可透過「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品具備三大優勢：採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民；須留意期貨的槓桿特性，審慎評估自身風險承受度，務必做好資金控管，並嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）