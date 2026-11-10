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台指期 跌深反彈格局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

股期雙市昨（9）日同步反彈，加權指數反彈1,960點，收41,661點；台指期則漲1,771點至41,423點，逆價差達238.7點；短期須觀察市場能否逐步消化賣壓、築底止穩，待盤勢整理完成後才有望重啟漲勢。

台指期昨日強彈後回吐部分漲幅，上檔賣壓仍重，終場未能站回5日均線，短線仍屬跌深反彈格局。台新（2887）期貨表示，後續觀察重點在於能否收復5日線並站穩，若進一步突破今日高點42,317點，反彈行情才有機會延續；反之，若持續受制於5日線，短線仍將維持弱勢整理。

籌碼面部分，三大法人賣超945.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,619口至5,194口，其中外資淨空單增加1,841口至101,771口，首次突破10萬口留倉；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,508口至8,365口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在47,500點，賣權最大OI落在40,000點 ; 11月W2買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在37,400點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.4上升至0.51。VIX指數下降2.72至43.8。外資台指期買權淨金額1.31億元 ; 賣權淨金額2.8億元。

永豐期貨分析，台股反彈幅度與廣度均相當罕見，上市漲停家數達122家，甚至超越7月31日創紀錄大漲時的113家，前一交易日跌停的主流股，多數昨日直接攻上漲停板。不過，此波反彈有相當大的比重來自政策面支撐，台積電（2330）盤中一度貢獻大盤逾1,200點，約占指數漲點的一半。

另一方面，成交量從前一交易日的1.3兆元大幅收斂，呈現價漲量縮格局，市場買盤尚未明顯放大，且加權指數盤中雖一度站上42,000點，終場仍未能守穩。後續觀察重點在於，政策護盤效應之外，自然買盤能否進一步進場，以及費城半導體指數反彈動能能否延續，將是判斷台股能否進一步築底的重要指標。

台指期 未平倉 逆價差

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原油期 波動擴大

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匯率期 避險優選

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三檔保證金調高

臺灣期貨交易所公告，因致茂、台勝科遭列為處置有價證券，自今（10）日起調高致茂期貨、小型致茂期貨及台勝科期貨保證金，適用比例調升至現行所屬級距的1.5倍，預計11月13日處置期間結束後恢復原保證金水準。

國巨、南亞科 選長天期

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臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）10月合併營收271.97億元，年增39.99%，月增3.18%，再刷新單月歷史新高。營運表現強勁主要受惠手機傳統旺季需求延續，以及AI相關業務加速放量，伺服器、光模組及IC載板三大AI業務合計營收年增逾三倍，在接下來的2027、2028年仍均有望連續倍增。

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