台郡 挑價內外15%

軟板廠台郡（6269）營運迎來轉機，受惠產品結構優化及高階製程效益顯現，第3季毛利率跳升至10.8％，季增6.5個百分點，單季稅後淨損收斂至1.79億元、每股虧損0.56元，有顯著改善。

儘管台郡前三季每股仍虧損4.83元，但經營團隊指出營運最壞情況已過，隨著產品調整持續發酵，最快2027年首季有望挑戰單季轉虧為盈。

展望後市，台郡積極跨足AI高速傳輸模組與車用市場，非美系客戶及非消費性電子比重顯著拉升，預期將打破過去高度集中於單一消費產品的淡旺季循環，注入中長期成長動能。

權證發行商建議，看好台郡中長線轉型題材與轉盈契機的投資人，可挑價內外15％內、剩餘天數90天以上證布局。（國泰證券提供）

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