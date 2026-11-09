奇鋐 瞄準逾150天

奇鋐（3017）第3季營收590.8億元，季增20.2%，年增51.7%，隨輝達（NVIDIA）VR200出貨量放大、ASIC專案及超微（AMD）平台進入放量階段，加上產品良率持續改善，奇鋐維持輝達Rubin水冷板主要供應份額，且水冷板生產良率從2026上半年的六~七成改善至目前八成，維持產品價格及並能提高獲利率的表現。

奇鋐在交換機托盤液冷散熱市場具主導地位，有利液冷產品營收明顯成長。零組件供應關鍵在於晶片商、CSP客戶持續迭代 GPU、ASIC AI 伺服器新規格及熱設計功耗推升的趨勢，有利奇鋐維持散熱解決方案設計製造領先地位。權證券商建議，看好奇鋐後市股價表現的投資人，建議利用價外5~15%、可操作150天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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