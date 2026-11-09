期元大S&P石油（00642U）上周五（6日）上漲4.5%。法人指出，過去一周波斯灣接連發生油輪遇襲事件，再加上美國民主黨期中選舉大獲全勝，很大程度上被視為選民對生活成本與戰爭問題的表態，即便後續美伊或俄烏衝突趨緩，原油供應順利恢復，但原油供給集中風險仍將推升地緣政治風險溢價成為常態，預期將為油價提供下檔支撐。

法人認為，投資人押注民主黨將限制川普政府的軍事行動空間，促使美國尋求與伊朗達成協議，降低戰事持續及石油供應中斷風險。權證發行商建議，看好期元大S&P石油後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（中國信託證券提供）

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