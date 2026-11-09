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華碩、宏碁 選逾三個月

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著邊緣AI技術成熟與全球商務換機潮啟動，雙A品牌廠華碩（2357）、宏碁（2353）交出亮眼成績單，股價在台股上周崩盤之際小跌。

華碩受惠於AI伺服器出貨倍增及高階電競、ProArt創作PC出貨暢旺，營運動能維持高檔。在產品組合優化下，獲利結構顯著改善，市場法人看好其全年獲利可望挑戰歷史新高水準。宏碁則持續深化「多重事業引擎」策略，除AI筆電新品備受青睞外，資訊服務與生活風格等非電腦事業獲利貢獻穩步提升，帶動第3季合併營收達918.22億元，第3季稅後純益21.35億元、獲利年增逾九成，單季每股盈餘（EPS）繳出0.71元佳績。

產業後市方面，微軟作業系統升級與各晶片大廠新架構陸續到位，推升企業與個人對邊緣AI算力的剛性需求。市調機構預估，AI PC市場滲透率將自今年底加速攀升，帶動全球PC產業迎來連續數季的結構性成長。華碩全方位布局整機與零組件生態系，宏碁則擴大本地端運算裝置與雲端整合服務，雙雄各擁利基搶攻商機。

反映基本面利多，華碩股價在展現高檔抗跌韌性；宏碁亦於30元附近打底。法人指出，看好PC雙雄中長線爆發力的投資人，不妨善用以小搏大的權證商品進場。

權證發行商建議，操作宜挑選價內外15％內、剩餘天數90天以上的認購權證；此類標的具備適度槓桿且時間價值耗損較平緩，亦能以有限資金進場掌握AI PC浪潮的獲利契機。

華碩 宏碁 電競

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