倉和、視陽 四檔活跳跳

台股殺聲隆隆，尤其AI相關族群成為資金調節重點，上周五（6日）一舉摜破4萬點的整數信心關卡，終場下跌4.5%或1,873點，收在39,701點。

發行券商指出，看好非電族群後市的投資人可以留意倉和（6538）、視陽等相關權證的布局機會。

倉和九成營收與太陽能電池出貨量連動，將受惠AI用電與美國建廠達到年年高成長。法人指出，隨著AI伺服器部署規模擴大，美國電力供需缺口持續增加。

法人評估，目前美國伺服器相關電力缺口約30～50 GW，2030年可能擴大至 120 GW；全球缺口則由目前約270 GW提高至2030年的490 GW。而美國EIA則預估，年度發電量將由2025年的4,430 TWh提高至2027年的4,613 TWh，兩年增加183 TWh，反映AI資料中心、製造業回流及電氣化需求持續成長。

展望後市，未來美國電力市場並非由再生能源全面取代傳統電源，而是各類能源同步擴張，並透過儲能、輸配電與微電網整合，提高供電可靠度及電力交付效率，看好在此背景下，倉和等上游耗材廠將受惠。

視陽則為矽水膠鏡片代工龍頭廠商，受惠於亞洲矽水膠鏡片滲透率提升趨勢，因應訂單成長擴產無虞，並受惠於產品組合轉佳及營運槓桿效益顯現，視陽在矽水膠市場領先地位，且整體產業成長趨勢明確，後市看俏。

權證發行商建議，看好倉和、視陽可買進價內外20%內、到期日90天以上的認購權證，但宜設好停利停損。