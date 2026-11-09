台達電（2308）為全球電源管理及散熱解決方案大廠，亦為臺灣期貨交易所股票期貨標的。受惠AI伺服器、資料中心電力系統及液冷散熱需求提升，營運規模持續擴大，第3季營收年增31.1%，再創單季新高，累計前三季營收年增37.2%，顯示AI基礎設施相關業務已成為重要成長來源。

技術面觀察，台達電近期股價走勢明顯轉弱，日K線連續收黑，短線呈現高點下移、低點持續下探的空方型態。均線方面，股價已跌破各期均線，短中期均線呈現空頭排列，且5日線持續下彎，顯示短線趨勢仍由賣方主導。

技術指標方面，KD指標已跌至10以下，RSI也處於相對低檔，顯示近期股價跌幅較大，短線有機會出現反彈，但不代表跌勢已經結束；後續可留意KD是否出現黃金交叉、MACD負柱體是否縮短，以及股價能否重新站回短期均線，作為判斷後續走勢是否轉強的參考。

獲利方面，第3季歸屬母公司淨利234.9億元，年增26.3%，單季每股盈餘9.04元，累計前三季每股盈餘達26.64元，已超越去年全年水準。不過，第3季毛利率34.08%，較去年同期略為下滑，反映營收成長未完全轉化為相同比例的獲利增幅。未來除關注AI電源及散熱產品出貨外，新產能利用率、產品組合及毛利率變化，也將影響市場對後續獲利的評價。（國票期貨提供）

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